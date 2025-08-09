Jannik Sinner arrasa y Alejandro Davidovich se retira en el Abierto de Cincinnati

Washington, 9 ago (EFE).- El italiano Jannik Sinner reapareció este sábado en el Abierto de Cincinnati (Estados Unidos) con una arrolladora victoria sobre el colombiano Daniel Galán, mientras que el español Alejandro Davidovich se retiró ante el brasileño Joao Fonseca y Jéssica Bouzas eliminó a la canadiense Leylah Fernández.

Sinner, número 1 del mundo y que no competía desde que conquistó Wimbledon hace un mes, se deshizo de Galán con un doble 6-1 en apenas 59 minutos en su encuentro de segunda ronda.

El italiano se medirá el lunes en la siguiente ronda al canadiense Gabriel Diallo (número 35), que este sábado derrotó al argentino Sebastián Báez (43) por 7-5 y 6-4 en una hora y 31 minutos de partido.

El otro duelo argentino-canadiense de este sábado arrojó el mismo desenlace: el platense Tomás Martín Etcheverry (58) fue eliminado por el quebequés Félix Auger-Aliassime (28), 6-2 y 7-6(3), tras una hora y 57 minutos de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el español Alejandro Davidovich (18) abandonó su duelo contra el brasileño Joao Fonseca. El malagueño ganaba 7-6(4) y 4-0 cuando empezó a acusar problemas físicos que le a retirarse después de perder los cinco juegos siguientes.

Su compatriota Pedro Martínez (66) cayó eliminado a manos del estadounidense Tommy Paul (16) por un doble 6-2 en una hora y 31 minutos.

Corrió la misma fortuna Roberto Carballés, derrotado 6-4 y 6-3 por el estadounidense Frances Tiafoe (14).

Bouzas, Sabalenka y Swiatek a tercera ronda

La gallega Jéssica Bouzas, 42 del mundo, el mejor ranking WTA de su carrera, eliminó a la canadiense Leylah Fernández con un doble 6-3 en una hora y 21 minutos. En tercera ronda se medirá con la estadounidense Taylor Townsend (125).

Además de Bouzas, también pasaron ronda en el cuadro femenino la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, números 1 y 3 del mundo, respectivamente.

Sabalenka, que como Sinner no competía desde Wimbledon, se deshizo de la checha Marketa Vondrousova por 7-5 y 6-1. En tercera ronda la espera la británica Emma Raducanu (39).

Swiatek, por su lado, derrotó a la rusa Anastasia Potapova (45) por 6-1 y 6-4 en una hora y 13 minutos. La seis veces ganadora de un 'grande' se medirá en tercera ronda con la ucraniana Marta Kostyuk (27).

No corrieron con la misma fortuna la brasileña Beatriz Haddad Maia (21) ni la mexicana Renata Zarazúa (70), apeadas de Cincinnati en segunda ronda.

Haddad Maia cayó eliminada a manos de la australiana Maya Joint (44) por 6-4, 4-6 y 6-4 en casi tres horas de partido, mientras que Zarazúa perdió ante la kazaja Elena Rybakina (10) por 4-6, 6-0 y 7-5.

Este domingo se disputarán el resto de partidos de segunda ronda en Cincinnati, con el debut el español Carlos Alcaraz, que como Sinner y Sabalenka no compite desde hace un mes en Londres.

Alcaraz, 2 de la ATP, se medirá con el bosnio Damir Dzumhur, número 56.

Además de Alcaraz, también jugarán sus partidos de segunda ronda los españoles Roberto Bautista y Martín Landaluce, los argentinos Camilo Ugo Carabello y Francisco Comesaña y la colombiana Camila Osorio.