Jannik Sinner conquista Roma

ROMA.- El tenista Jannik Sinner, número 1 del mundo, venció al noruego Casper Ruud (25) y se convirtió en el primer italiano en ganar el torneo Masters 1000 de Roma desde la coronación de su compatriota Adriano Panatta en 1976.

Sinner, de 24 años, venció con un doble 6-4 a Ruud y se convirtió además en el tenista más joven en haber ganado todos los torneos Masters 1000, pues quebró el récord del serbio Novak Djokovic, número 4 del mundo a quien superó además en victorias seguidas en certámenes de esta categoría (34 y 31, respectivamente). Djokovic, quien ostenta el récord de 24 títulos de Grand Slam, recién a los 31 años pudo darse el gusto de ganar todos los torneos Masters 1000 durante la temporada 2018.

Pero Sinner, que este año suma 36 victorias y sólo 2 caídas, conquistó su primer título del Masters 1000 de la capital de Italia tras haberse coronado sucesivamente en París (en 2025) y en esta temporada en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

"Después de 50 años, trajimos a casa un trofeo muy, muy importante, Adriano. Obviamente, no puedo decir que te vi ganar aquí, pero estamos muy, muy contentos", agregó Sinner dirigiéndose a Panatta. "Fue un día histórico: en dobles, es la primera vez en la historia que dos italianos ganan aquí.

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El año pasado, Jasmine (Paolini) ganó tanto en individuales como en dobles con Sara (Errani). Seguimos dando lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. Han sido dos semanas largas pero maravillosas. Nos vemos el año que viene", agregó Sinner.

Efectivamente, en el primer turno del día Andrea Vavassori y Simone Bollelli se convirtieron en los primeros italianos en ganar el torneo masculino de dobles al superar en la final al español Marcel Granollers y al argentino Horacio Zeballos por 7-6 (10/8), 6-7 (3/7) y 10-3.

Sinner es el sexto italiano en haber ganado el torneo masculino de Roma, pues se sumó a una lista que completan Emanuele Sertorio (1933), Giovanni Palmieri (1934), Fausto Gardini (1955), Nicola Pietrangeli (1955 y 1957) y Panatta (1976).