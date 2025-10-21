Jannik Sinner renuncia a la Copa Davis y desata críticas en Italia

ROMA (AP) — La decisión de Jannik Sinner de no jugar para la anfitriona Italia en las Finales de la Copa Davis fue recibida con un sentido de abandono en su país natal, donde fue defendido con fervor durante su caso de dopaje a principios de este año.

Sinner, segundo del ranking mundial y que lideró a Italia para conquistar el trofeo más importante en el tenis por equipos en los últimos dos años, expresó que prefiere prepararse para la próxima temporada en lugar de ayudar a los Azzurri a buscar otro título en Bolonia el próximo mes.

"No fue una decisión fácil, pero después de Turín (donde se juegan las Finales ATP la semana antes de la Copa Davis), el objetivo es comenzar con buen pie en Australia", manifestó Sinner, refiriéndose al Abierto de Australia, donde es el reinante bicampeón.

"No lo parece, pero una semana de preparación en ese período puede marcar la diferencia", comentó Sinner a Sky Italia el lunes desde Viena, donde está jugando esta semana. "Ya ganamos la Copa Davis en 2023 y 2024 y esta vez decidimos así con mi equipo".

La Gazzetta dello Sport rotuló su portada del martes con un mensaje dirigido al jugador: "Sinner, piénsalo de nuevo".

Un editorial acompañante en la Gazzetta criticó a Sinner por decir que ya ganó la Copa Davis dos veces, señalando cómo también defendió su título el fin de semana en una lucrativa exhibición en Arabia Saudí.

"¿Entonces no vas a volver a Riad por otros 6 millones de dólares? Si ganas otro Wimbledon, ¿ya no irás a Londres? Pasta, café... Cada cinco minutos promocionas un producto italiano. Hazlo también con el tenis", indicó el editorial de la Gazzetta, refiriéndose a las múltiples marcas italianas que Sinner representa en anuncios de televisión y otros.

Nicola Pietrangeli, de 92 años, dos veces ganador del Abierto de Francia y quien fue el jugador más exitoso de Italia hasta la llegada de Sinner, comentó que "es una gran bofetada al mundo deportivo italiano".

Los italianos defendieron ampliamente a Sinner cuando fue sancionado con una prohibición de dopaje de tres meses en febrero, mientras que otros jugadores de alto nivel insinuaron que recibió un trato preferencial debido a su estatus y al hecho de que el período de la sanción significaba que no se perdería ningún torneo de Grand Slam.

Sinner ha enfrentado discriminación

No es la primera vez que Sinner ha sido criticado por no representar a Italia. Sucedió cuando no jugó la Copa Davis en 2023 y sucedió cuando no participó en los Juegos Olímpicos de París un año después.

Sinner creció en la región autónoma de habla alemana de Alto Adige en el norte de Italia y también ha enfrentado un sentimiento subyacente de que no es completamente italiano.

El mes pasado, un rapero italiano fue acusado de incitar al odio racial por publicar letras musicales diciendo que Sinner habla con "el acento de Adolf Hitler". Fedez, el rapero, luego se disculpó.

Panatta defiende a Sinner

Adriano Panatta, quien llevó a Italia a su único otro triunfo en la Copa Davis en 1976, defendió la elección de Sinner, señalando cómo la competencia por equipos no se considera tan importante como en sus días de jugador.

"El tenis de hoy requiere que los jugadores tengan una devoción completa. Los jugadores son como CEOs de empresas que llevan sus nombres", escribió Panatta en el Corriere della Sera. "Sinner ha ganado la Copa Davis dos veces y ahora necesita un descanso para prepararse para sus principales objetivos: ganar Slams, jugar al nivel de (Carlos) Alcaraz, recuperar el número uno. Esas son sus prioridades".

Paolo Bertolucci, quien también jugó en el equipo de 1976 y ahora es comentarista de televisión, estuvo de acuerdo con Panatta.

"No veo nada malo en la decisión", dijo Bertolucci a la Gazzetta. "El tenis ha cambiado. Hoy lo que cuenta son los cuatro Slams y luego las Finales ATP. El resto es secundario".