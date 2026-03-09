Japón remonta y triunfa al final

El campeón defensor Japón se convirtió en la primera nación en asegurar un boleto a los cuartos de final en el Clásico Mundial, y luego remontó con un jonrón de dos carreras en la séptima entrada de Masataka Yoshida para vencer el domingo por la noche 4-3 a Australia en Tokio y asegurar el primer lugar en su grupo de primera ronda.

Japón aseguró el pase más temprano el domingo cuando Corea del Sur perdió ante Taiwán 5-4 en el décimo inning, también en el Tokyo Dome. Con esta victoria, Japón aseguró el primer lugar del Grupo C.

Tras completar sus partidos del grupo el martes con un juego contra la República Checa (0-3), Japón viajará a Miami para un juego de cuartos de final el 14 de marzo. Australia puede asegurar un boleto a cuartos de final al vencer el lunes a Corea del Sur (1-2).

El abridor de Japón Tomoyuki Sugano lanzó cuatro innings en blanco de pelota de cuatro hits, y Australia (2-1) se fue arriba con una carrera sucia en la sexta contra el ganador Chihiro Sumida. Aaron Whitefield conectó un doble, se robó la tercera base y anotó por un error en el tiro del receptor japonés Kenya Wakatsuki.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Japón tuvo su mejor oportunidad en la cuarta, al llenar las bases con dos outs y Shohei Ohtani en el plato. Sin embargo, la amenaza terminó cuando Shugo Maki fue sorprendido fuera de la segunda base por el receptor australiano Robbie Perkins.

Ohtani recibió base por bolas en cuatro lanzamientos del derrotado Jon Kennedy abriendo la séptima, una de 12 bases por bolas del pitcheo australiano, y Yoshida haló un slider bajo a las gradas del jardín derecho-central para una ventaja de 2-1. Yoshida tiene 19 carreras impulsadas en el Clásico Mundial, tercero detrás de un par de cubanos, Frederich Cepeda (23) y Alfredo Despaigne (21).

Teruaki Sato añadió una impulsada en la octava contra Ky Hampton, quien otorgó una base por bolas con las bases llenas a Seiya Suzuki para forzar una carrera y poner el marcador 4-1.

Alex Hall y Rixon Wingrove conectaron jonrones en la novena contra Taisei Ota, quien retiró a Robbie Perkins con un rodado que terminó el juego para su segundo salvamento.