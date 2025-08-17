Jaxson Dart impresiona en pretemporada de los Giants

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — En una jugada en la cuarta posesión en el segundo partido de pretemporada de los Giants de Nueva York Brian Daboll llamó a Jaxson Dart sin previo aviso.

"¿En serio?" preguntó Dart, antes de lanzar el balón y que llevó a una ganancia de 30 yardas antes de volver trotando a la línea lateral. Russell Wilson regresó al campo. Se trató de poner al quarterback novato en una situación que podría enfrentar tarde o temprano en la NFL.

"No sabes lo que va a pasar", dijo Daboll. "Solo prepárate para entrar cuando llamen tu número".

Dart pasó esa prueba y ha causado una fuerte primera impresión como profesional desde que los Giants hicieron un intercambio para seleccionarlo en la primera ronda como un prospecto a mariscal de campo titular. El sábado completó 13 pases consecutivos y 14 de 16 en total el contra los Jets, lo que debería dar a la organización y a sus fanáticos mucho optimismo sobre lo que está por venir, pero no ha cambiado los planes de contar con Wilson como titular y que Dart espere su turno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Russ es nuestro titular, y vamos a seguir desarrollando a Jaxson", dijo Daboll. "Tenemos un plan... Solo tenemos que seguir trabajando con él y entender que habrá muchos altibajos. Sé que ahora hay algunos momentos buenos, pero habrá muchos momentos difíciles y solo tenemos que seguir creciendo y comunicándonos, simplemente seguir mejorando".

Daboll, quien está entrando en su cuarta temporada al frente de los Giants después de conseguir el empleo en parte por su trabajo en Buffalo en donde llevó a Josh Allen a convertirse en MVP de la liga, insiste en que hay una hoja de ruta que se está siguiendo. No es exactamente franco sobre cómo se ve.

En el juego de exhibición número dos, incluyó no solo una jugada, sino toda una serie para Dart con la ofensiva del primer equipo. ¿Por qué? "Porque eso era parte del plan", dijo Daboll con seriedad.

Cualquiera que sea el plan, y cuando sea que Dart tenga su primer titularidad en la NFL, el quarterback de 22 años parece estar a bordo.

"Lo han hecho con tantos otros mariscales de campo. Confío en ellos en el proceso", dijo Dart. "Tengo grandes personas a mi alrededor, grandes entrenadores que han ganado y lo han hecho al más alto nivel, así que solo espero aprender cada día".

Wilson está dispuesto a seguir enseñando a Dart lo que ha acumulado en más de una década en la liga, incluyendo un campeonato del Super Bowl en lo que ahora es su estadio local en Meadowlands.

"Nunca soy tímido para dar información y hablar sobre ello", dijo Wilson, ahora de 36 años, después de su propio impresionante juego de pretemporada que incluyó una jugada de pase de 80 yardas al agente libre no reclutado Beaux Collins. "Creo que (Dart) ha hecho un trabajo tremendo. Definitivamente ha trabajado en ello todos los días. Trabaja en ello todos los días, y hace las preguntas correctas. Eso es lo que disfruto de él".

Daboll parece disfrutar trabajar con Dart. Eso estuvo claro desde que el gerente general Joe Schoen y los cazatalentos universitarios vieron algo que les gustó para cambiar y seleccionar al quarterback en la 25ma posición del draft. Su postura sigue siendo que los Giants están tratando de "ayudar a Jaxson a ser el mejor mariscal de campo que pueda ser", sin muchos detalles sobre lo que eso implica.