Jay Monahan regresará como comisionado del PGA Tour tras estar alejado un mes

El comisionado del PGA Tour Jay Monahan regresará a sus labores justo un mes luego de haber dado un paso al costado debido a una "situación médica" diciendo que la batalla de dos años que terminó con el sorpresivo acuerdo comercial con los patrocinadores saudíes de LIV Golf "fueron agotadoras para todos".

Monahan comunicó a la junta directiva, jugadores, y personal de la Gira de la PGA que retomará su trabajo el 17 de julio, la semana del abierto de Gran Bretaña.

El 13 de junio dijo que le dejaría la labor del día a día a dos ejecutivos, una semana después de que anunciaron el acuerdo comercial con el Fondo Soberano Saudí.

Siete semanas de reuniones privadas precedieron al acuerdo y después fue una semana que pasó intentando reunirse con los jugadores para explicarles por qué la Gira pasó de pelear con la liga saudí a convertirse en socios.

"Lo siento inmensamente que no he podido estar con ustedes en este tiempo", publicó Monahan. "Los últimos dos años han sido agotadores para todos. Yo experimenté el desgaste personalmente en los días después al anuncio del acuerdo".

"Con el apoyo de mi familia, y gracias a la atención médica de clase mundial, mi salud ha mejorado dramáticamente".

La Gira nunca reveló qué involucraba aquella situación médica.

La Gira gastó millones de dólares en cuotas legales en la demanda antimonopolios y que involucraba a LIV Golf y en radicalmente cambiar la estructura para duplicar el dinero de los premios a alrededor de 20 millones de dólares para los torneos más importantes.

Y entonces llegó el sorpresivo anuncio el 6 de junio cuando Monahan y Yasir Al-Rumayyan, gobernador de PIF, revelaron que habían estado trabajando juntos.

El acuerdo enmarcado en cinco páginas encendió la preocupación de una fusión. Monahan indicó que todavía quedaban detalles por trabajar incluso cuando llegó a involucrarse el Congreso y Departamento de Justicia.

"En los últimos años he enfrentado retos que que pusieron. en duda el futuro de la PGA, hemos dedicado todas nuestras energías en asegurar un estable avance en la organización", añadió Monahan en el memo.

El día que se dio a conocer el acuerdo, Monahan habló con los golfistas en la que describió como "una intensa" reunión. Algunos jugadores incluso sugirieron que era momento de reemplazarlo.

Una semana después durante el Abierto de Estados Unidos, Monahan anunció que daría el paso al costado y que dos de sus mejores ejecutivos – Ron Price, el jefe de operaciones, y Tyler Dennis, el presidente del PGA Tour – se harían cargo de los deberes diariamente.

En el último mes, las emociones se han calmado mientras los jugadores intentan entender cómo funcionará el acuerdo comercial.