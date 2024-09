Jennifer Hermoso denuncia a hombre por mensaje misógino

La futbolista de Tigres, Jennifer Hermoso, denunció a través de las redes sociales que un usuario le envió un audio lleno de insultos hacia ella.

La española no dudó en hacer público el mensaje que un sujeto, que en Instagram aparece como Pedro Antonio Alonso Ruiz, le mandó en días pasados.

Vía Mensaje Directo (DM) en la aplicación mencionada, Hermoso recibió casi un minuto de comentarios machistas y homofóbicos.

Ante esto, la goleadora del conjunto de la Liga MX Femenil optó por compartir en sus 'Stories' con todos sus seguidores tanto el perfil como el audio que le fue enviado.

"¿Tú tienes pit...? Yo supongo que sí por esos tatuajes que llevas en los brazos, que pareces mi padre, levantando ahí la Copa del Mundo como si fuera un trozo de morcilla", comienza el sujeto con las agresiones verbales hacia la jugadora.

Incluso, sacó el tema del escándalo de Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Futbol.

"¿Pero tú eres tonta o subnormal? Quiero que me lo expliques, porque a mí un calvo de esos me da un beso y yo que soy un tío y me vuelvo gay", menciona.

"Te dice un piquito y tú vas y se lo das, luego te quejas", se escucha en el audio.