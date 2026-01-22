Jesús Gómez se postula para el Draft de la NFL 2026 en busca de un lugar en la liga

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Jesús Gómez busca convertirse en representante de México en la NFL, por lo que el pateador tricolor se declaró elegible para el Draft de este año, tras su gran temporada con los Arizona State Sun Devils en el futbol americano colegial.

El jugador poblano compartió en redes sociales su decisión de estar en el Draft de 2026. En la temporada que recién terminó, el mexicano capitalizó el 73 por ciento de sus intentos de gol de campo y el 100 por ciento de los puntos extras.

"Ante todo, quiero agradecer a Dios por cada bendición. El camino que me trajo hasta aquí y la oportunidad de hacer lo que amo no habría sido posible sin él. A mi familia, gracias por el apoyo inquebrantable, gracias por cada sacrificio y por estar ahí cuando más los necesitaba. Hacer el largo viaje desde México a cada juego significa el mundo para mí y estaré eternamente agradecido. Al entrenador Ragle, al entrenador Nudo, al entrenador Dillingham y a todo el personal: gracias por confiar en mí y hacerme un mejor jugador y persona. Gracias por la oportunidad de ser un Sun Devil. A todos los entrenadores de Eastern Michigan: gracias por arriesgarse y ayudarme a alcanzar uno de mis sueños", se lee en el mensaje.

Su gol de campo más largo de la campaña fue de 54 yardas, en el duelo frente a los Duke Blue Devils, donde cayeron 42-39.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo es el Draft de la NFL?

Del 23 al 25 de abril se estará llevando a cabo el Draft 2026 de la NFL en Pittsburgh, donde Jesús Gómez espera ser seleccionado por alguna de las franquicias.