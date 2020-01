J.J. Macías pudo ir a Cruz Azul, revela Luis Higuera

CDMX.- José Luis Higuera, ex director general del Guadalajara, se defendió en redes sociales de quienes lo señalan por ser el causante de la crisis del Guadalajara con la salida de personajes como Matías Almeyda y José Juan Macías.

El ex directivo, dijo que las decisiones no fueron solo de él, y Macías no se fue por su negativa de ir al Zacatepec, y antes de pasar a León, pudo ir a Cruz Azul.

"No fue mi decisión (la salida de Macías se Chivas), (hubo) varios involucrados sobre todo los responsables deportivos. Yo apoyé la propuesta. Lo de Zacatepec nunca fue verdad, eso sí te lo digo. Inclusive pudo haber ido a Cruz Azul pero no confirmó en el tiempo que le correspondía", escribió vía Twitter.

Lo único de lo que se hace responsable es... "Sólo el costo de la opción fue decisión que me correspondía poner".

De la salida de Rodolfo Pizarro, negó que haya sido por mala conducta del hoy futbolista de Rayados.

"En el futbol hay muchos intereses, créeme. Muchas veces impera lo que conviene decir en lugar de la verdad, inclusive de los mismos actores de la situación se genera la mentira o la verdad a medias".

Y finalizó: "No hay culpables. Son decisiones y existen objetivos y responsabilidades. En ese momento era necesario y cumplir el objetivo o necesidad que se tenía. Nada más no hagamos dramas o novelas".