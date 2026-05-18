Johan Vásquez marca ante el Milan del Santi

México.- La jornada 37 de la Serie A regaló un momento especial para el futbol mexicano con el enfrentamiento entre el Genoa de Johan Vásquez y el AC Milan de Santiago Giménez, en un duelo que terminó con victoria rossonera por 1-2. Dos de los referentes actuales de la Selección Mexicana coincidieron en la cancha en un choque que también sirve como termómetro de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El partido no solo destacó por la presencia de ambos jugadores, habituales en las convocatorias de Javier Aguirre, sino también por la intensidad con la que se disputó cada balón. Tanto Vásquez como Giménez sumaron minutos importantes en una recta final de temporada exigente, manteniéndose como piezas clave en sus respectivos equipos.

Johan Vásquez tuvo una actuación destacada al portar el gafete de capitán, aprovechó una jugada en los minutos finales para marcar el tanto del descuento, firmando así su primer gol de la campaña y confirmando su crecimiento dentro del futbol italiano.

A pesar del resultado adverso, la afición del Genoa reconoció el esfuerzo del exjugador de Pumas, quien fue uno de los más destacados de su equipo. Su anotación no solo maquilló el marcador, sino que también dejó buenas sensaciones en lo individual, consolidándolo como un elemento confiable tanto en defensa como en momentos clave al ataque.

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Por su parte, Santiago Giménez volvió a ser titular con el AC Milan, aunque no logró hacerse presente en el marcador. El delantero mexicano disputó 68 minutos antes de ser sustituido por Niclas Füllkrug, en un partido donde trabajó para el equipo, pero no encontró claridad frente al arco.