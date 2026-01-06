John Harbaugh deja de ser entrenador de Ravens tras 18 temporadas y un triunfo en el Super Bowl

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — John Harbaugh fue despedido después de 18 temporadas como entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore.

El propietario Steve Bisciotti expresó el martes que relevó a Harbaugh de sus funciones después de que los Ravens fueron uno de los equipos más decepcionantes de la liga esta temporada. Terminaron con un récord de 8-9 y no lograron llegar a los playoffs tras comenzar la Semana 1 como uno de los favoritos para conquistar el Super Bowl. La temporada de Baltimore terminó el domingo por la noche cuando Tyler Loop falló un gol de campo en el último segundo, lo cual permitió a Pittsburgh preservar una victoria de 26-24 en el encuentro que decidió el título de la División Norte de la Conferencia Americana.

"Esta fue una decisión increíblemente difícil, en vista de los tremendos 18 años que hemos pasado juntos y el profundo respeto que tengo por John como entrenador y, lo más importante, como un gran hombre de integridad", manifestó Bisciotti en un comunicado. "A lo largo de lo que creo firmemente es una carrera de entrenador digna del Salón de la Fama, John ha entregado un campeonato de Super Bowl a Baltimore y ha servido como un pilar constante de humildad y liderazgo".

Harbaugh acumuló una foja de 193-124, incluyendo la postemporada. Condujo a los Ravens de 2012 a un título del Super Bowl y llegó a la final de la Conferencia Americana en tres ocasiones más. Esta temporada marcó apenas la sexta vez que Baltimore no llegó a la postemporada bajo el mando de Harbaugh. Es la misma cantidad de veces que los Ravens ganaron la División Norte con él al frente.

Pero la mayor parte del éxito de Baltimore en la postemporada ocurrió en las primeras campañas de Harbaugh. Los Ravens llegaron a la final de la Conferencia Americana tres veces en sus primeros cinco años como entrenador.

Conquistó el Super Bowl tras clasificarse con el pasaje de comodín. En el gran partido, Harbaugh venció a los 49ers de San Francisco de su hermano Jim por el título.

En ese momento, Harbaugh tenía un récord de 9-4 en la postemporada, pero después de eso, su marca fue de apenas 4-7. Después de tres campañas consecutivas sin llegar a los playoffs, Lamar Jackson llegó en 2018 y llevó a Baltimore a un título de división.

Pero el único viaje de Harbaugh a una final de conferencia con Jackson se desperdició hace dos temporadas cuando Baltimore perdió en casa ante Kansas City.

"Bueno, esperaba un tipo diferente de mensaje cuando llegara mi último día aquí, pero ese día ha llegado hoy", dijo Harbaugh en un comunicado. "Viene con decepción, ciertamente, pero más con GRATITUD Y APRECIO. Gratitud al propietario y a la organización que estuvo dispuesta a traer a un entrenador en jefe que dejó su huella con el éxito en equipos especiales. Una cosa difícil de hacer... y aprecio por todos los momentos, todos estos años, que están grabados en la eternidad".

Esta temporada fue un desastre prácticamente desde el principio. Baltimore lució genial durante gran parte de su partido inaugural en Buffalo antes de desperdiciar una ventaja en las postrimerías. De hecho, dilapidar ventajas significativas se convirtió en una tendencia preocupante para los Ravens en las últimas temporadas de Harbaugh.

Los Ravens han desperdiciado 10 ventajas de dos dígitos en la segunda mitad en los últimos seis años. Ningún otro equipo ha hecho eso más de siete veces.

Después de que una lesión de isquiotibiales dejó a Jackson fuera, Baltimore tropezó con un inicio de 1-5 en 2025. Harbaugh y los Ravens trabajaron para volver a la contienda y finalmente llegaron al enfrentamiento del domingo, donde el ganador se lo llevaba todo.

Baltimore era favorito para vencer a los Steelers. Pero a pesar del dominio temprano de Derrick Henry en el ataque terrestre y el sensacional cuarto periodo de Jackson, otra temporada terminó de manera exasperante.

Si esta partida fue el resultado de esa derrota —lo cual no está necesariamente claro— entonces el gol de campo fallido al final podría tener un efecto dominó en toda la liga. Si quiere dirigir la próxima temporada, Harbaugh podría ser la persona más buscada en el mercado, y la vacante en Baltimore podría ser la mejor disponible, dadas las posibilidades a corto plazo con Jackson como mariscal de campo y la reputación de estabilidad de la organización.