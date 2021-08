Jonathan Dos Santos asegura que están con Martino "a muerte"

Jonathan Dos Santos estuvo este jueves en conferencia de prensa para hablar sobre lo que se viene con la Selección Mexicana en las eliminatorias mundialistas, después de un verano complicado.

"Yo creo que la presión siempre ha estado ganes o pierdas en la Selección Mexicana. No tenemos ninguna duda del equipo y la familia que tenemos. Son de los pocos años que te puedo decir que el grupo está más unido que nunca", afirmó.

Sobre Gerardo Martino y las dudas que ha generado su proyecto tras los dos fracasos en la Nations League y la Copa Oro, el mediocampista respalda al "Tata".

"No tenemos ninguna duda del trabajo del profe, estamos con él a muerte. Nos jugamos la vida como siempre. Son tres partidos súper importantes, nunca se habían disputado tres partidos en una semana y menos en una eliminatoria. Estamos listos y preparados", comentó. Sobre el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, Dos Santos se mostró encantado con el resultado a favor de la liga norteamericana.

"Si te soy sincero no lo vi, pero feliz porque como tú dices, la MLS dio un golpe en la mesa. Siempre he dicho que la MLS va a crecer muchísimo. Ayer (miércoles) se vio que vamos por buen camino (MLS)", dijo el mexicano. Finalmente, Jonathan habló sobre su futuro, ya que esta temporada vence su contrato con el Galaxy.

"Por supuesto que me gustaría quedarme, pero no depende de mí, depende del club. Lo daré todo por el club". Por su parte, Greg Vanney, entrenador del Galaxy, también estuvo presente para hablar sobre la actualidad de Javier Hernández y las posibilidades que tiene de jugar el "Clásico del Tráfico" ante el LAFC.

"Nuestra esperanza, la expectativa es que estará listo para después del parón internacional. Preferimos no arriesgarlo, con dos semanas más de descanso estará en forma", comentó.