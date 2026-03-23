Jorge Coch, exfutbolista y maestro en Puebla, fallece a los 78 años

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El futbol mexicano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el sensible

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, exjugador de clubes comoy Veracruz, quien perdió la vida este domingo a losde edad en un hospital de Angelópolis.Coch, formado futbolísticamente en, se desempeñó comoy destacó por su capacidad frente al arco rival, cualidades que le permitieron sobresalir en el balompié argentino y abrirse camino en ligas como la de Chile y México.Durante su paso por el futbol mexicano, defendió los colores dey Veracruz, equipos en los que dejó una huella importante gracias a su entrega dentro del terreno de juego y su, convirtiéndose en una voz de autoridad dentro del vestidor.En su trayectoria profesional también resalta su etapa con, club con el que disputó, anotó 24 goles y conquistó, consolidándose como un elemento confiable en el ataque del conjunto xeneize.Tras su retiro de las canchas,para establecerse en, ciudad que adoptó como su hogar. Ahí continuó ligado al futbol desde el ámbito académico, desempeñándose comoy transmitiendo su experiencia y conocimientos a nuevas generaciones.