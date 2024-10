"La garra no se negocia": Caicedo confía en Pumas ante San Luis

Pumas sabe que la garra "no se negocia". Y precisamente, esa fortaleza los regresó al sendero de la victoria, pese a que no siempre han obtenido los resultados deseados; así lo aseguró el mediocampista colombiano, José Caicedo.

A dos días del enfrentamiento que tendrán los auriazules contra el Atlético de San Luis, bajo el intenso sol de Estadio Olímpico Universitario, el "Parce" Caicedo aseguró que el conjunto llega "confiado" rumbo a la recta final del Apertura 2024.

"Creo que el trabajo es el que nos da fruto, y eso se ve reflejado partido a partido", platicó en rueda de prensa.

Caicedo enfatizó que, así como la intensidad de "la garra" no se negocia, también está consciente de que no deben relajarse. Si bien Pumas lleva cuatro partidos sin conocer la derrota, empatando recientemente con los Diablos Rojos de Toluca, esto no es una razón para bajar la guardia.

Esa confianza creada en el seno auriazul se extiende hasta el "Parce", quien no se siente presionado por sumar cuatro tarjetas amarillas en lo que va del actual certamen. Al contrario, prefiere vivir partido a partido, sin adelantarse a escenarios catastróficos.

"Sí es complicado jugar con las cuatro amarillas, pero independientemente, eso no implica que no deba meter el pie fuerte o hacer una falta. Yo juego partido a partido e independientemente de las cuatro amarillas, creo que no me complico en esa situación", explicó el futbolista.

Será este domingo, 20 de octubre, cuando los universitarios reciban al Atlético de San Luis para disputar la doceava fecha del Apertura 2024.

En defensa de su director técnico, Gustavo Lema

No es secreto que la afición auriazul está molesta con Gustavo Lema, el actual director técnico de Pumas.

Sin embargo, la "buena racha" que vive el equipo ?con cuatro partidos sin conocer la derrota? es un indicio de que se están dando resultados, por lo que José Caicedo espera que el estratega tenga un mejor recibimiento, dándole su respaldo.

"El profe ha sabido a manejar esa presión de la mejor manera. Y obvio, siempre ha tenido el respaldo de nosotros e independientemente de lo que haya pasado, creo que los resultados hablan por sí mismos", detalló el futbolista.

¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de Pumas?

Domingo, 20 de octubre

Pumas vs Atlético de San Luis | Estadio Olímpico Universitario | 12:00 (tiempo del centro de México) | ViX Premium, TUDN y Las Estrellas.