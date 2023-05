José Luis Ramírez frustrado en Chihuahua

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

José Luis Ramírez, piloto capitalino, tuvo una difícil experiencia en el Dorado Speedway, donde una falla eléctrica frustró su intento de alcanzar el grupo líder.

La cita en Chihuahua fue caótica en todos los aspectos, ya que la noche no perdonó a los competidores y la lluvia intensa obligó a ondear la bandera roja para detener la competencia. Aunque se consideró reanudar la actividad, la lluvia persistió y la organización decidió posponer las actividades para el día siguiente.

El receso no benefició al equipo Ramírez Racing, ya que a pesar de que el auto #08, patrocinado por Prestoflam, lucía poderoso en teoría, los problemas en la pista se presentaron y una falla eléctrica ocurrió justo antes de reiniciar la competencia, lo que obligó a José Luis a entrar a los pits sin poder volver a la pista.

“Fue frustrante. En esta ocasión, Chihuahua no nos permitió brillar. Primero, la bandera roja interrumpió nuestro ritmo, y al día siguiente, cuando estábamos a punto de atacar a los líderes, el auto falló. Desafortunadamente, el sistema eléctrico no aguantó y nos vimos obligados a retirarnos. Es una lástima después de todo el trabajo previo, pero eso no nos desanima. Ahora nos enfocamos en la próxima fecha en Querétaro, donde ya hemos ganado y confiamos en obtener mejores resultados”, expresó Ramírez.

José Luis y todo el equipo ahora se concentran en lograr un buen resultado en Querétaro, donde el año pasado consiguieron una victoria y suelen ser protagonistas. La cita está programada para los días 27 y 28 de mayo en el autódromo del Ecocentro.