Reacción de José Ramón Fernández al empate del América

El América de André Jardine sufrió de más en su visita a los Rayos del Necaxa el pasado sábado.

Las Águilas se quedaron cerca de sufrir una dolorosa derrota en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Sin embargo, el capitán y goleador azulcrema, Henry Martín, rescató el empate de manera agónica en el minuto 94.

La anotación de "La Bomba" permitió que el bicampeón del futbol mexicano sumara su tercer partido sin conocer la derrota.

Con la unidad conseguida en el inmueble hidrocálido, el América llegó a 13 unidades y se mantuvo en la décima posición de la clasificación general.

El empate in extremis de la escuadra de André Jardine no dejó satisfecho a José Ramón Fernández, quien no dudó en cuestionarlo a través de sus redes sociales.

"¿Se pita el partido hasta que las Águilas metan gol?", publicó Joserra en su cuenta oficial de X luego de que el árbitro central decidiera añadir 10 minutos.