Joshua expone cetros ante Pulev, con Fury en la mira

Ha recuperado los cinturones de la AMB, la FIB y la OMB. Ha alcanzado un principio de acuerdo con Tyson Fury, el monarca del CMB, para realizar dos combates en 2021 y unificar los títulos, acaparando de paso los titulares y generando ganancias estratosféricas.

Pero nada es seguro jamás en el boxeo, mucho menos cuando se trata de una de las peleas más atractivas en años —tal vez la más importante en Gran Bretaña. Y parece que hay otro gran obstáculo en el camino de la esperada contienda.

Kubrat Pulev.

El búlgaro de 39 años, robusto y resistente, tendrá la misión de hacer que la máxima división se hunda de nuevo en la anarquía el sábado, cuando enfrente a Joshua en la Wembley Arena de Londres, en su condición de retador obligatorio.

Será su segundo combate por un título. En 2014, cayó ante Wladimir Klitschko, quien le provocó así su única derrota como profesional.

Una segunda oportunidad ante Joshua llega al fin. En 2017, Pulev debió retirarse del pleito pactado ante el británico, al sufrir una lesión de hombro en la última fase de su entrenamiento.

"Me gusta que la gente hable más de la pelea Joshua-Fury que de la pelea Joshua-Pulev", dijo el púgil balcánico, desfavorecido por las casas británicas de apuestas por 7-1. "No es algo insultante para mí... Estoy contento porque, mientras él piensa en pelear contra alguien más me está desestimando".

Joshua insiste en que no mira más allá de su rival inmediato. Dice que responde cualquier pregunta sobre Fury sólo por cortesía.

Sin embargo, es claro que la pelea del sábado se realizará en ese contexto más amplio.

Eddie Hearn, el promotor de Joshua, ha hablado desenfadadamente de la propuesta para enfrentar a Fury. Los detalles financieros se acordaron, pero no hay firma todavía en algún contrato oficial.

Hearn ha dicho que la bolsa se dividiría. Se han mencionado sedes posibles para el combate —Medio Oriente o Londres parecen las opciones más viables— y todos mencionan que ésta es la pelea que esperan todos los aficionados al boxeo.

"Estoy muy cerca del 100% de seguridad de que ocurrirá la pelea con Fury si AJ gana el sábado", comentó.

El promotor sólo necesita que su representado haga lo suyo en el primer combate que se realizará con público en Gran Bretaña durante la pandemia.

Joshua está acostumbrado a agotar las localidades de los mayores recintos deportivos —el estadio Wembley de Londres, el Millennium de Cardiff—, pero sólo 1.000 espectadores podrán entrar esta vez para su primera pelea en casa desde septiembre de 2018, cuando noqueó a Alexander Povetkin.

Desde entonces, ha perdido sus títulos de manera inesperada ante el mexicano Andy Ruiz Jr., antes de recuperarlos hace un año, mediante una revancha en Arabia Saudí, que le habría redituado a Joshua 70 millones de dólares.