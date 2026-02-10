Joss Garfias da el salto a la F3

Con el pie derecho inició el año automovilístico para el piloto potosino Joss Garfias, quien confirmó a través de sus redes sociales su llegada oficial a la Fórmula 3 al firmar con la prestigiosa escudería italiana PREMA Racing, uno de los equipos más importantes en el desarrollo de talentos rumbo a la Fórmula 1.

"Estoy listo para afrontar este nuevo reto con PREMA en la Fórmula 3. Es un gran paso en la dirección correcta para mi carrera. Competir aquí es algo por lo que he trabajado durante los últimos años y hacerlo con PREMA significa mucho para mí", expresó Garfias, quien agradeció la confianza del equipo, así como el respaldo recibido desde México, de los medios de comunicación y de la afición al deporte motor.

En las próximas horas, el joven piloto potosino viajará a Italia, sede del equipo, donde se reunirá con sus nuevos compañeros para la temporada 2026: el australiano James Wharton y el neozelandés Louis Sharp, con quienes enfrentará una campaña que constará de diez fechas puntuables.

El campeonato de la Fórmula 3 se disputa generalmente durante los fines de semana de la Fórmula 1 y contempla una sesión de entrenamientos libres de 45 minutos, una clasificación de media hora los viernes, una carrera sprint los sábados y la carrera principal los domingos.

Garfias ya tuvo su primera experiencia en la categoría durante el año pasado, cuando debutó en el Circuito de Cataluña, en Barcelona. Para la temporada 2026, el mexicano competirá por primera vez en un calendario completo de la Fórmula 3.

PREMA Racing, fundada en 1983, es considerada la escudería de monoplazas más exitosa y prestigiosa en categorías formativas del automovilismo mundial. Los autos de Fórmula 3 cuentan con chasis Dallara, motores V6 atmosféricos de 3.4 litros con cerca de 380 caballos de fuerza, alcanzan velocidades de hasta 300 km/h, aceleran de 0 a 100 km/h en aproximadamente tres segundos y utilizan neumáticos Pirelli, caja secuencial de seis velocidades y sistema DRS.

Con 20 años de edad, Joss Garfias acumula experiencia en diversas categorías como Fórmula 4, Fórmula Regional y Eurocup 3, destacando su participación en el Gran Premio de Macao. Su llegada a la Fórmula 3 marca un hecho histórico, al convertirse en el primer piloto potosino en alcanzar este nivel del automovilismo internacional.

El calendario 2026 de la Fórmula 3 contempla competencias en Australia, Bahréin, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Italia y España, donde Garfias buscará consolidarse en la antesala de la Fórmula 1 y continuar escribiendo su historia en el deporte motor.