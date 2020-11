Joven pide exhumar el cuerpo de Diego Armando; asegura ser su hijo

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, se ha vivido un caos en Argentina, desde la tristeza en todo el país, hasta violencia y problemas durante su funeral en la Casa Rosada. Ahora la muerte de Diego Armando Maradona se ve envuelta en otra polémica, un joven argentino asegura ser hijo del Campeón del Mundo en México 1986 y ha pedido a las autoridades exhumar el cuerpo del "Diego" para realizar la prueba de ADN.

Con tan sólo 13 años de edad, Santiago Lara y su familia retomaron un juicio que había comenzado su madre, quien murió cuando él tenía 3 años de edad, en el que aseguran que Diego Armando Maradona es su padre.

Santiago supo de esto hasta que cumplió 13 años en 2014 cuando Marcelo Lara, quien lo cuido desde pequeño le contó que su madre Natalia Garat tras enterarse del cáncer de pulmón que estaba acabando con su vida, le confesó que Santiago no era su hijo, sino del futbolista argentino al cual conoció en un encuentro casual mientras ella tenía una carrera de modelo.

Los Lara presentaron una denuncia y pidieron seguir con el proceso legal que inició Natalia antes de su muerte. El joven no lo consiguió y su búsqueda por el ADN no se realizó, Diego Armando Maradona no lo reconoció.

En 2019, el abogado de Maradona, Matías Morla reconoció que era posible que Santiago tuviera el ADN del exfutbolista y aunque no hubo avances en el proceso, prometió colaborar en el caso.

Ahora, con la muerte de Maradona, Santiago Lara presentó un escrito frente a la Justicia en el reclamo de filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, solicitando que se designe a un perito para exhumar el cuerpo y realizar un examen de ADN, esto se suma a las acusaciones de pedofilia por el abogado de Lara, pues, la supuesta relación que tuvo con Natalia, fue cuando la madre de Santiago era menor de edad.