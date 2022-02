Juan Carlos Manzur deja la presidencia del club Olmecas de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., febrero 15 (EL UNIVERSAL).- A dos meses que inicie la temporada de beisbol, el presidente ejecutivo del club Olmecas de Tabasco, Juan Carlos Manzur Pérez, renunció al cargo y en su lugar fue designado Gonzalo Medina, quien tendrá que enfrentar una serie de irregularidades administrativas que deja la actual administración y el reto de buscar un estadio debido a que su parque no ha sido concluido.

Al deja el cargo este martes, Juan Carlos Manzur Pérez negó que haya sido por presuntos actos de corrupción que fueron publicados por el diario Tabasco HOY, en donde se mostraron facturas pagadas a un hospital privado en Cancún para un familiar a cargo del equipo Olmecas de Tabasco, afirmando que su salida es de carácter personal.

"Por motivos personales, se han dicho muchas cosas. En su momento voy hablar, en su momento lo voy hablar y lo voy a decir que todo lo que sacaron fue con dolo, si hubo un préstamo que se fue pagando y que al día de hoy no se debe absolutamente ningún dinero y las pruebas las tengo", indicó.

Dijo que cuando se emita una resolución por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre la investigación que se le sigue, emitirá un comunicado y presentara todas sus pruebas. "Estoy tranquilo, vámonos nos a las actividades que yo he hecho siempre; Dios me tiene preparado otra cosa para mí; voy a seguir siendo olmeca", aseveró.

Y agregó: "No tengo nada que esconder esta todo completamente documentado a como fueron las cosas, me toco ser el chivo expiatorio, ni modo".

Por su parte, los legisladores del PRD y PRI exigieron que se investigue la gestión de Juan Carlos Manzur al frente del club Olmecas de Tabasco, toda vez que recibe al año poco más de 40 millones de pesos del presupuesto estatal.

La legisladora del PRI, Soraya Pérez Munguía, señaló que el caso de Manzur, "no puede terminar en una simple renuncia", y dejó claro que debe ser la Secretaría de la Función Pública, quien debe de encargarse de realizar las investigaciones pertinentes.

El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Héctor Peralta Grappín, señaló que se debe investigar su administración, sobre todo por la denuncia por supuestos actos de corrupción.

"Cada vez que se presenta un asunto de irregularidad hay que investigar, hay que esperar cuál es el resultado de la investigación", concluyó.