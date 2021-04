Juárez hunde al Atlético de San Luis en el Cociente

Los Bravos de Juárez derrotaron 2-1 al Atlético San Luis y lo hundió en la tabla del cociente, San Luis parece destinado a pagar la multa de 120 millones de pesos por ocupar el sótano.

Los Bravos necesitados de ganar luego de dos derrotas consecutivas, recibieron la visita del Atlético San Luis que necesitaba un milagro que no se le dio.

El hombre gol de Juárez Dario Lezcano abrió el marcador al minuto 33, con el cobro del primer penal del encuentro.

Para la segundo parte, Francisco Contreras marcó el segundo de la noche para los de casa en un desborde y la floja marca del San Luis aprovechó un pase filtrado para solo estrellar la pierna derecha para mandar el esférico al fondo de las redes.

El descuento llegó de los pies de Nicolás Ibáñez al minuto 74 desde el segundo tiro desde los once pasos, aunque los visitantes buscaron el empate no les alcanzó.

Ya en el agregado, minuto 93, Dario Lezcano falló el tercer penal del encuentro.

Tras el resultado los Bravos dejan el sótano de la Liga al sumar 12 puntos, superando a los Rayos del Necaxa que cayeron en la visita de los Pumas, minetras que el Atlético suma 12 unidades.