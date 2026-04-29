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Juego entre Filis y Gigantes pospuesto por mal tiempo

Filis busca recuperarse tras una racha negativa con victoria y doble juego programado.

Por AP

Abril 29, 2026 06:13 p.m.
A
Juego entre Filis y Gigantes pospuesto por mal tiempo

FILADELFIA (AP) — El partido entre los Gigantes de San Francisco y los Filis de Filadelfia fue pospuesto el miércoles debido al pronóstico de mal tiempo. Se reprogramará como parte de una doble cartelera dividida el jueves.

Juego pospuesto y reprogramación en doble cartelera

El primer juego comenzará a las 12:30 de la tarde, seguido del segundo a las 5:35 de la tarde. Los Filis habían adelantado originalmente el inicio del juego del miércoles 30 minutos, a las 6:10 de la tarde, debido a la lluvia prevista.

Debut de Don Mattingly como mánager de Filis

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Los Filis (10-19) estaban programados para disputar el segundo juego bajo el mando del mánager Don Mattingly, quien asumió el cargo en lugar del despedido Rob Thomson el martes, cuando Filadelfia abrió la serie de tres juegos con una victoria 7-0 sobre los Gigantes (13-16).

Filadelfia había perdido 11 de 12 encuentros antes del triunfo del martes, incluida una racha de 10 derrotas en ese tramo.

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