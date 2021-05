Jugadores cubanos, sin visa aún para preolímpico de béisbol

A poco más de una semana del inicio del Preolímpico de Béisbol de Las Américas en la Florida, el equipo de Cuba no tiene visas para viajar a Estados Unidos, indicaron peloteros y funcionarios.

Directivos y jugadores expresaron el martes su preocupación por la falta de las autorizaciones para asistir al evento en las localidades de West Palm Beach y Port St. Lucie, pese a que buscaron obtenerlas en más de tres países debido a que las sanciones impuestas por Washington contra la isla imposibilitan los trámites aquí.

"No tenemos las visas para el preolímpico en estos momentos. Se han hecho ingentes esfuerzos", dijo a The Associated Press Luis Daniel Del Risco, actual tesorero de la Federación Cubana de Beísbol. "Se buscó en Mexico, se buscó en Panamá, tratamos de hacerlo (el trámite) en Guyana".

La semana pasada, los deportistas y sus directivos presentaron finalmente la documentación a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, --que tiene su área consular cerrada por disposición del expresidente Donald Trump desde 2017-- pero aún no recibieron respuesta.

El martes, en una comunicación de la AP con el Departamento de Estado, la dependencia oficial no dio detalles e indicó que "los registros de visas son confidenciales", por lo que no podía informarse sobre los casos de los deportistas.

El equipo de Cuba lleva meses entrenando para el Preolímpico con la intención de clasificarse a los Juegos que se realizarán este año en Tokio, explicó el capitán Frederich Cepeda.

"Es muy triste lo que está sucediendo, nosotros llevamos entrenando tiempo ya", comentó a la AP Cepeda, estelar jardinero ambidextro, durante un alto de su entrenamiento el martes. "Es un sueño para nosotros y para el pueblo de Cuba lograr la clasificación olímpica... Nosotros lo que queremos es discutir el derecho... y ganarnos nuestra clasificación".

El Preolímpico de las Américas se desarrollará del 31 de mayo al 5 de junio. Cuba tiene previsto debutar frente a Venezuela en un juego del Grupo B, que completan Colombia y Canadá.

Los dos primeros de cada grupo se medirán en una segunda fase. La selección que obtenga el primer lugar se clasificará a los Juegos Olímpicos, donde está asegurada ya la participación de Japón, México, Corea del Sur e Israel.

En tanto, los equipos que ocupen el segundo y tercer puesto tendrían que disputar un torneo clasificatorio más, previsto para junio en Taiwán, como última vía para acudir a la cita en Tokio, donde el béisbol volverá al programa olímpico tras una ausencia de 13 años.

Con tres medallas de oro y dos de plata, Cuba es el país más destacado dentro del béisbol olímpico en la historia.

Cuba dio a conocer en las semanas recientes los integrantes del equipo de 32 peloteros, incluyendo a deportistas que juegan con contratos en la ligas profesionales de Japón.

Además de Cepeda, se destacan como figuras del equipo el toletero Lisbán Correa, el jardinero Alfredo Despaigne y el lanzador Lázaro Blanco.

Los directivos indicaron a la AP que todos los jugadores fueron vacunados contra la COVID-19 durante una campaña en el mes pasado y con un esquema de dos dosis del fármaco isleño Soberana 02 y una de refuerzo de Soberana Plus.