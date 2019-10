Jugadores del San Luis apoyarían paro de futbolistas de Veracruz

Los futbolistas del Atlético de San Luis están dispuestos a sumarse al paro si así lo deciden los jugadores de Veracruz, afirmaron este jueves Noé Maya y Dionicio Escalante, quienes de esta forma se solidarizan con sus compañeros de profesión.

Los jugadores de Veracruz han decidido no jugar este viernes ante Tigres de la UANL en protesta de la falta de pagos de salarios por varios meses, por lo cual futbolistas de varios equipos han fijado postura y hoy lo hicieron los de San Luis.

"En ese tema no estoy bien informado, sé muy poco, no se nos ha informado si se va a parar o no, nosotros estamos preparando nuestro partido, porque sabemos que se va a jugar", expuso Maya.

Abundó que el posible paro "es una situación muy complicada y claro que ellos tienen nuestro respaldo. Si ellos nos dicen que se tiene que parar, nosotros lo vamos a apoyar, porque si no nos apoyamos entre futbolistas, está complicado".

A su vez, Dionicio Escalante expresó que "nosotros estamos a la expectativa, no se nos ha comunicado mucho, pero si ellos quieren parar, tenemos que ser solidarios y estar con ellos".

Para el domingo está programado el encuentro entre Atlético San Luis y Querétaro, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX del futbol mexicano.