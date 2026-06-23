Julián Álvarez quiere marcharse del Atleti

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ARLINGTON, Texas.- Mientras los reflectores apuntaban al astro Lionel Messi por la clasificación de la vigente campeona Argentina a la siguiente fase del Mundial, el artillero Julián Álvarez anunció que desea dejar el Atlético Madrid.

"Lo mejor para todos es una transferencia", dijo el delantero argentino de 26 años el lunes a ESPN tras la victoria 2-0 sobre Austria, con un doblete de Messi que le permitió convertirse en el máximo artillero en la historia de los Mundiales.

La "Araña" Álvarez ingresó para jugar los últimos 26 minutos de partido que le pemitió a la Albiceleste asegurarse el boleto a deciseisavos de final, y luego rompió el silencio que mantuvo las últimas semanas en medio del tira y afloje con el club colchonero por la negativa a negociarlo.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Tengo que ser honesto y hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", dijo el delantero argentino de 26 años el lunes a ESPN.

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Por tratarse de un jugador más bien discreto que le escapa a las polémicas, sorprendió que se despachara con semejante declaración en el mismo día que su capitán Messi agigantó su leyenda con una nueva marca en la Copa del Mundo.

El Atlético rechazó ofertas del Real Madrid y el Barcelona y se plantó en la cláusula de salida de 500 millones de euros.

Surgido en River Plate, Álvarez llegó al Atlético en 2024 procedente del Manchester City en una operación de unos 100 millones de euros.

Reportes de la prensa española y argentina indican que el delantero no se siente a gusto en el equipo dirigido por su compatriota Diego Simeone, por lo que ve con buenos ojos una salida inmediata.

Si bien Álvarez no reveló cuál será su destino, ha trascendido que quiere permanecer en España.

Ante el interés mostrado por su acérrimo rival Real Madrid en Álvarez, los colchoneros reaccionaron con un ácido posteo en sus redes sociales para dejar en claro que no está a la venta: "a ver si dejáis de ´robar´ jugadores de nuestra Academia".

Álvarez llegó al Mundial con una dolencia en el tobillo que sufrió a fines de mayo ante Arsenal en la semifinal de la Liga de Campeones y arrancó como suplente en los dos primero partidos de Argentina.