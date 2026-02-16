Julián Araujo sella victoria del Celtic

México.- Estupendo domingo para Julián Araujo. El futbolista tricolor se encargó de conseguir la victoria para el Celtic de Glasgow (2-3) frente al Kilmarnock en el duelo de la Premiership de Escocia. Con esta victoria, el equipo del mexicano se colocó en la tercera posición de la clasificación.

El paso de Araujo en el histórico cuadro escocés está siendo positivo, pues el ex del Barcelona ya se consolidó como el lateral derecho titular del equipo.

Araujo se vistió de héroe al minuto 90+7, cuando encontró el balón dentro del área chica y sacó un gran disparo de pierna izquierda para vencer al arquero rival. La anotación hizo explotar al reducido grupo de aficionados verdiblancos que hicieron el viaje, los cuales se llevaron una gran sorpresa al ver como Julián se metía a festejar con ellos en la grada.

Julián y el Celtic tuvieron que venir de atrás para conseguir las tres unidades y mantenerse en la pelea por el título del futbol escocés. Antes de la media hora, los de Glasgow perdían 2-0, pero lograron reaccionar a minutos de llegar a la hora de juego.

Sebastian Tounekti descontó al minuto minuto 56. Para el 64´ llegó el 2-2, el cual fue obra de Benjamin Nygren y con ese gol el Celtic soñaba con la victoria. Ya en los suspiros finales apareció el lateral mexicano para sellar los tres puntos y un vital triunfo.