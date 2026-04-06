Julián Quiñones es segundo máximo goleador mundial en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Julián Quiñones se ha consolidado, sin lugar a dudas, como uno de los mejores delanteros mexicanos de la actualidad. Tras conquistar el título de la Liga MX, el atacante dio el salto al futbol saudí, donde ha continuado demostrando su calidad y capacidad goleadora.

Aunque su inicio en el balompié árabe estuvo marcado por el proceso de adaptación, Quiñones logró afianzarse rápidamente como una pieza clave del Al?Qadisiya, equipo que se ha mantenido en los primeros puestos de la clasificación y que le ha permitido al exjugador del Atlas volver a estar bajo los reflectores a nivel internacional.

En su objetivo por asegurar un lugar en la lista de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Quiñones sumó recientemente un doblete frente al Al?Ettifaq, actuación que no solo lo colocó como líder de goleo en Arabia Saudita, sino que también lo proyectó entre los delanteros más destacados del planeta.

Con 19 goles en lo que va del 2026, Julián se ubica como el segundo máximo goleador del mundo, apenas uno por detrás de Ivan Toney, atacante del Al?Ahli, quien encabeza la estadística con 20 anotaciones.