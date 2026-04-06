México cierra convocatoria para Partido de Leyendas ante Brasil
Sinha, Francisco Javier Rodríguez y Adolfo Bautista se suman al Tricolor, que enfrentará a un Brasil liderado por Ronaldinho
El equipo de México que enfrentará a Brasil en el Partido de Leyendas, a celebrarse en el Estadio Banorte, quedó oficialmente completo tras darse a conocer a los últimos integrantes del combinado nacional.
Luego de semanas de preparación y a pocos días de que las selecciones salten al icónico césped del Coloso de Santa Úrsula, la organización confirmó la incorporación de tres nuevas figuras para medirse ante la constelación de estrellas brasileñas, encabezadas por Ronaldinho.
Se trata de Antonio Naelson "Sinha", considerado por muchos como el mejor jugador naturalizado que ha vestido la camiseta del Tricolor, quien aportará su calidad y visión al mediocampo del representativo mexicano.
Junto al exjugador de Toluca, México también sumó a Francisco Javier Rodríguez y a Adolfo Bautista, con lo que quedó cerrada la lista de convocados para el encuentro que se disputará el próximo domingo 19 de abril.
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En paralelo al anuncio de los últimos nombres del Tricolor, la selección de Brasil también dio a conocer a sus tres refuerzos finales, con los que buscará quedarse con el triunfo: Heurelho Gomes, Edílson y Gilberto Silva, exjugador del Arsenal de Inglaterra, quien confirmó su participación en el encuentro.
Además, en la lista de futbolistas brasileños que verán acción en territorio mexicano destacan figuras de talla internacional como Kaká, Marcelo, Adriano, Edmílson y Lúcio.
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