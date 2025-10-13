logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Julio César Chávez hijo confía en su inocencia

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo apoya el retorno de Julio César Chávez hijo

Por EFE

Octubre 13, 2025 07:44 p.m.
Julio César Chávez hijo confía en su inocencia

México, 13 oct (EFE).- El excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez reiteró este lunes su convencimiento en la inocencia de su hijo, en libertad condicional luego de ser detenido en Estados Unidos por cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

"Estamos en un proceso, todo se va a aclarar. Sabemos que mi hijo es inocente", afirmó hoy Chávez.

El más importante boxeador mexicano de todos los tiempos con 107 triunfos, 87 de ellos consecutivos, 6 derrotas y 2 empates, celebró la capacidad de su hijo para levantarse, luego de alejarse de las adicciones y pelear el pasado 28 de junio contra el youtuber Jake Paul, con quien perdió.

"El boxeo no es fácil, con subirse al ring ante Jake Paul y pasar el infierno que pasó para mi fue un triunfo", dijo el ex campeón mundial de las divisiones superpluma, ligero y superligero.

Chávez anunció que su hijo, de 39 años, se está entrenando en Tijuana con el propósito de pelear el 13 de diciembre y celebrar otros tres o cuatro combates antes de anunciar su retirada.

Según la leyenda del deporte mexicano, Chávez jr aún posee cualidades y tuvo las condiciones para derrotar a Paul.

"Era para que le ganara, pero en los primeros rounds no tiró golpes. Después puso en predicamentos a Paul, pero era tarde. Se está preparando, él sabe lo que tiene que hacer, reformarse.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, explicó que Julio César Chávez jr es una buena persona y está listo para continuar con su vida

"Va a pelear el 13 de diciembre, pero hay que estar con los pies en la tierra, permitirle que regrese, esté activo y veremos qué pasa más adelante. Tenemos la oportunidad de abrazarlo, darle la bienvenida y que pueda regresar a su vida de manera normal", dijo.

Chávez jr, con 54 victorias, siete derrotas y un empate, vio pasar sus mejores momentos en el pugilismo. De sus últimos nueve combates ha perdido cinco, en parte por su indisciplina y por caer en adicciones.

