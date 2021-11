Julio César Chávez Jr. anuncia su regreso

México.- Julio César Chávez utilizó su cuenta de Instagram para informar que será en diciembre cuando suba de nuevo al ring.

"El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen", mencionó el boxeador. Su retorno al ring lo organizó JD Promotions.

"Voy a ganar porque ahora si estoy más tranquilo, me voy a preparar mucho mejor, mucho más a gusto" agregó Chávez Jr. haciendo referencia al tiempo que pasó en rehabilitación.

Los últimos años de la carrera de ´Julito´ estuvieron caracterizados por sus polémicas declaraciones y acciones que publicaba en sus redes sociales, hecho que también resaltó en otra "Storie de Instragram".

"Ya no me pinté el pelo, ya no hago Tik Toks ni nada, porque luego dicen que estás loco y se provechan de eso", expresó Chávez Carrasco.