MÓNICA ES REINA DEL CDP

Julio César Chávez Jr deportado a México tras detención en California

Julio César Chávez Jr es deportado a México tras ser detenido en California por orden de aprehensión de la FGR

Por El Universal

Agosto 19, 2025 01:57 p.m.
A
Julio César Chávez Jr deportado a México tras detención en California

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el boxeador Julio César Chávez Jr fue deportado a México y se informó que llegaría a nuestro país, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México", señaló.

Cuestionada sobre si Chávez Jr está en un penal de máxima seguridad, la Presidenta respondió: "Ahora que nos informe el secretario (de Seguridad, Omar García Harfuch)".

"Pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas.

"Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República (FGR)", añadió.

EU deporta a Julio César Chávez Jr

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor del boxeador Julio César Chávez fue deportado en la garita de Dennis Deconcini, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el hijo menor del boxeador Julio César Chávez fue deportado en la garita de Dennis Deconcini, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, Sonora.

