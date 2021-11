Julio Soler entrenará a selección de Gto.

Recién acaba de recibir el pasado sábado su Premio Estatal del Deporte 2021 como mejor entrenador y el profesor Julio Soler del Castillo, acaba de anunciar su cambio de colores, a una entidad en donde recibirá todo el apoyo que en San Luis Potosí no encontró.

El profesor Julio Soler del Castillo inicio su aventura en la disciplina de tiro con arco hace 12 años, con un camino lleno de satisfacciones, pero a la vez con muchos obstáculos, cierra un ciclo como entrenador de San Luis, para ahora dirigir los destinos del estado de Guanajuato.

Ante la insensibilidad del Instituto Potosino del Deporte de querer cobrar a todo el mundo por el uso de sus instalaciones aun y cuando en ellas están incluidas sus propias academias, el deporte potosino está sumido en una crisis, donde la autoridad estatal no se da cuenta que tiene el papel de apoyar al deporte de alto rendimiento y no solo conformarse con partiditos de exhibición de futbol-tenis.

Es una lástima que un entrenador de la calidad del profesor Soler del Castillo, se bienvenido en otro estado, y que en su ciudad no le reconozcan su carrera como entrenador, que con hechos ha demostrado la calidad de su trabajo, pero eso de querer cobrarle miles pesos de renta por facilitarle el stand de tiro con arco, no es correcto.

Esperemos que el director del INPODE recapacite en su accionar, porque si no nuestro deporte no tendrá futuro sobre todo en el Alto Rendimiento, ojalá y que esto no sea el inicio de una desbandada.