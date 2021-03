Julio Urías es el mejor mexicano en Grandes Ligas: Sergio Romo

El veterano Sergio Romo elogió el talento y esfuerzo que ha llevado a Julio Urías a lo máximo en Grandes Ligas.

De mexicano a mexicano, de pitcher a pitcher, el diestro etiquetó al zurdo como el mejor representante nacional en estos momentos dentro de las Grandes Ligas.

"Uno que trabaja bien, merece todo lo que se le da. Ese ´loco´ trabaja duro y tiene la cabeza bien puesta, es humilde y sabe de dónde viene. Hay razones por la que está ahí y, para mí, es el mejor de la actualidad", comentó Romo, nuevo lanzador de los Athletics de Oakland.

El nacido en California conoció a Urías cuando coincidieron en los Dodgers de Los Ángeles en 2017, durante el breve paso del barbón con la franquicia. El sinaloense apenas comenzaba su trayecto en la MLB, por lo que tener al tres veces campeón de la Serie Mundial fue de gran ayudar para madurar.

Ahí, Romo conoció la historia de Julio, a quien ahora admira y lo sigue de cerca.

"No todo fue bueno o fácil para Urías. Ha logrado mucho, con mucho trabajo. Ver todo lo que han hecho por él, como los homenajes en los barrios de California, por su origen, me da mucho orgullo de ser mexicano", añadió el veterano, sobre el responsable de cerrar el último campeonato de los Dodgers en una Serie Mundial.

Romo, a sus 38 años de edad, arrancará este abril su campaña 14 en Grandes Ligas, sobre el montículo de los Athletics de Oakland, donde se siente en su hogar en esta fase final de su trayectoria.

"Han pasado muchas cosas en mi vida en estos últimos meses. Me da mucho gusto regresar a casa. Los años en los que tuve en San Francisco, se me hizo muy fácil hacer de la Bahía mi casa. Ahora regreso y en esta etapa de mi carrera, dormir en mi cama junto a mi esposa y mis hijos, es algo muy especial".