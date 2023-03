Julio Urías fuera de la semifinal ante Japón

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- ¡Otro golpe para la novena mexicana! De frente al encuentro contra Japón, el pitcher Julio Urías no estará presente en la semifinal del Clásico Mundial de Beisbol 2023.

En conferencia de prensa, Benjamín Gil —mánager de la Selección Mexicana— anunció que la baja Urías se debe a que el beisbolista regresará con Los Angeles Dodgers.

"Viene Roel Ramírez en lugar de Julio, quien ya no puede lanzar", lamentó Gil.

Esta no es la única baja dentro del equipo mexicano. Y es que, a través de un comunicado, la Selección informó que el lanzador Luis Cessa tampoco jugará en el partido. Esto, dado que regresará con los Rojos de Cincinnati en Goodyear, Arizona.



¿Quién remplazará a Julio Urías?

Roel Ramírez jugará en lugar de Julio Urías. Ramírez, de 27 años, es un lanzador derecho que, actualmente, se encuentra como invitado en los Bravos de Atlanta. Esto, como parte del Spring Training MLB.

Previo a jugar en Atlanta —debutó en agosto del 2020— con los Cardenales de San Luis.

El próximo encuentro de la novena mexicana será contra Japón, el lunes 20 de marzo de 2023 a las 17:00 horas de México. El ganador del partido, a realizarse en Miami, Florida, jugará en la final contra el vencedor de Cuba vs. Estados Unidos.