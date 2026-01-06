Juninho Vieira llega a Pumas

El delantero brasileño Juninho Vieira arribó este domingo a la Ciudad de México para integrarse a la pretemporada de Pumas, de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En su llegada al aeropuerto, se dijo emocionado por la oportunidad que le dan los Pumas, luego de su paso con el Flamengo de Brasil con el que ganó la Copa Libertadores, disputó el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental.

Juninho destacó la importancia del equipo universitario y mencionó que conoce a varios jugadores brasileños que militan en México.

"Sé que Pumas es un equipo muy importante en el país y estoy muy contento de representarlo. Veo que es un campeonato muy competitivo y estoy feliz de estar aquí", comentó.

El delantero aseguró que su objetivo principal es aportar al equipo y sumar buenos resultados, sin centrarse en marcas personales.

"Espero poder ayudar al equipo, y sé que puedo hacerlo con el apoyo de mis compañeros, pero es un trabajo diario. Dependerá del día a día, partido a partido... no pensé en ser el máximo goleador, sino en ayudar al club a ganar los tres puntos", afirmó.

Cuestionado sobre el histórico Cabinho, emblemático de Pumas, Juninho respondió:

"No, no lo conozco. Pero espero poder hacer un poco de lo que él hizo".

El conjunto dirigido por Efraín Juárez iniciará el torneo el domingo 11 de enero recibiendo a Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

JUNINHO YA SE ENFRENTÓ A UN CLUB DE LA LIGA MX

Pese a ser un recién llegado, Juninho ya sabe lo que es enfrentar a un equipo de la Liga BBVA MX. En la última Copa Intercontinental, el jugador fue parte de los convocados del Flamengo para el encuentro ante Cruz Azul por el llamado Derbi de las Américas.

Si bien no sumó minutos y permaneció en la banca, pudo ver de cerca cómo sus compañeros se median ante La Máquina de Nicolás Larcamón. En aquella oportunidad, el conjunto brasileño se impuso 2-1 y obtuvo tanto el título del Derbi de las Américas como la clasificación a la semifinal de la Intercontinental.