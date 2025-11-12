Kai Trump se une al equipo de golf de Miami Hurricanes

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — Kai Trump supo hace más de un año que quería ir a la Universidad de Miami y jugar al golf para los Hurricanes.

Y la nieta del presidente Donald Trump nunca cambió de opinión.

Miami anunció que Kai Trump forma parte de su clase de golf femenino el miércoles, el primer día de la ventana de firmas de la División I de la NCAA para la mayoría de los deportes. En realidad, ella llenó la carta de intención la semana pasada en una ceremonia en su escuela secundaria, no muy lejos de la finca Mar-a-Lago de su abuelo en West Palm Beach, pero Miami no pudo reconocer su firma o incluso su compromiso hasta ahora debido a la regla de la NCAA sobre las fechas de firma.

Cómo le irá en la universidad es una incógnita. Pero esto es seguro: el golf de Miami está a punto de recibir mucha más atención.

"Consideramos cualquier exposición potencial como positiva para el golf de Miami", dijo la entrenadora de los Hurricanes, Janice Olivencia. "Nuestro equipo actual es un grupo de mujeres muy maduras e inteligentes. Así que anticipamos que manejaremos toda la atención con gran compostura y entusiasmo".

Kai Trump, la hija de Donald Trump Jr., se comprometió con Miami en agosto de 2024. Está haciendo su debut en la LPGA esta semana en The Annika en el Pelican Golf Club, explicando en una conferencia de prensa allí el martes por qué Miami fue su elección.

"Me encantan los entrenadores. Está cerca de casa. Gran escuela", dijo Kai Trump. "Me encanta la gente allí. Mis primos también fueron allí, así que conozco a personas que han ido allí. Sabes, es una gran universidad y estoy deseando jugar para ellos".

Es una influencer en las redes sociales; su video detrás de cámaras de la noche electoral tiene más de 5,1 millones de vistas en YouTube, y su video de cuando fue a la Ryder Cup con su abuelo ha sido visto alrededor de dos millones de veces solo en YouTube. Y sí, juega al golf con su abuelo, cuya afinidad por el juego no es un secreto.

"Jugamos mucho", dijo Kai Trump. "Nos lo pasamos genial allí".

Su debut en la LPGA llega esta semana gracias a una exención de patrocinador. La anfitriona del torneo y miembro del Salón de la Fama, Annika Sorenstam, jugó con Kai Trump a principios de esta semana y dijo que estaba impresionada por la capacidad de la joven de 17 años para hacer preguntas.

"Simplemente no sé cómo lo hace, honestamente", dijo Sorenstam. "Tener 17 años y escuchar todos los comentarios, debe ser súper fuerte por dentro. Estoy segura de que todos podemos relacionarnos con lo que es recibir críticas aquí y allá, pero ella las recibe mil veces".

Kai Trump es abierta sobre sus fortalezas y debilidades cuando se trata del juego. Es una gran jugadora; incluso Sorenstam quedó impresionada con su longitud desde el tee. El juego corto, la capacidad de anotar alrededor del green, es un trabajo en progreso.

"Kai traerá una tremenda energía y emoción a Miami", dijo Olivencia. "Es una atleta multideportiva con un fuerte espíritu competitivo y un verdadero amor por el juego del golf. Kai está muy comprometida con su crecimiento, tanto como jugadora como persona. Y su énfasis en el desarrollo continuará llevándola a nuevas alturas".

La universidad no ha revelado mucho sobre cómo será tener a la nieta del presidente en el campus, pero los Hurricanes esperan que la experiencia universitaria de Kai Trump sea lo más normal posible.

"Nuestro equipo es muy acogedor", dijo Olivencia. "Confían en nosotros para seguir invitando a jugadores al programa que contribuirán a su manera, para elevar el nivel de este equipo. Además de eso, somos muy afortunados en Miami de tener una gran cantidad de recursos y excelentes sistemas de apoyo. Esta clase ciertamente tendrá el acceso que nuestros actuales estudiantes atletas tienen en The U desde el momento en que lleguen al campus".