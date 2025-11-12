logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Aumento de casos de tuberculosis en EU preocupa a expertos

La OMS informa sobre récord en diagnósticos de tuberculosis a nivel global.

Por AP

Noviembre 12, 2025 04:23 p.m.
A
Aumento de casos de tuberculosis en EU preocupa a expertos

NUEVA YORK (AP) — El número de personas diagnosticadas con tuberculosis en todo el mundo aumentó nuevamente el año pasado, superando el récord total de 2023, anunció el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

Aproximadamente 8,3 millones de personas en todo el mundo fueron diagnosticadas con TB en 2024, según el reporte. No todas las infecciones son diagnosticadas y las nuevas cifras representan el 78% del número estimado de personas que realmente enfermaron el año pasado, señaló la OMS.

La organización ve el aumento como una indicación de que la detección y el tratamiento están mejorando después de las interrupciones en la atención médica durante la pandemia de COVID-19. A nivel mundial, el número de muertes causadas por la TB disminuyó en 2024 a 1,23 millones, bajando de 1,25 millones el año anterior.

Los casos de tuberculosis en Estados Unidos continuaron aumentando el año pasado, alcanzando el nivel más alto en más de una docena de años, según datos preliminares publicados a principios de este año. La gran mayoría de los casos de TB en Estados Unidos se diagnostican en personas nacidas en otros países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La tuberculosis es causada por bacterias que atacan los pulmones y se propaga por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Se estima que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial tiene TB, pero solo una fracción desarrolla síntomas. Puede ser fatal si no se trata y es una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

La OMS publica un informe sobre la TB cada año. El más reciente se basa en datos de 184 países. La financiación para combatir la enfermedad ya se estaba estancando, y los expertos están preocupados por un posible retroceso en la lucha tras los recientes recortes de gastos por parte del gobierno de Estados Unidos y otros financiadores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumento de casos de tuberculosis en EU preocupa a expertos
Aumento de casos de tuberculosis en EU preocupa a expertos

Aumento de casos de tuberculosis en EU preocupa a expertos

SLP

AP

La OMS informa sobre récord en diagnósticos de tuberculosis a nivel global.

Turquía confirma la muerte de 20 personas en avión militar
Turquía confirma la muerte de 20 personas en avión militar

Turquía confirma la muerte de 20 personas en avión militar

SLP

AP

Tragedia aérea en Georgia: 20 militares turcos fallecen en accidente de avión. Conmoción internacional por la pérdida de vidas.

Explosión terrorista cerca del Fuerte Rojo en India
Explosión terrorista cerca del Fuerte Rojo en India

Explosión terrorista cerca del Fuerte Rojo en India

SLP

AP

El gobierno indio califica la explosión como ataque terrorista sin presentar evidencia.

Evelyn Matthei se postula como candidata presidencial en Chile
Evelyn Matthei se postula como candidata presidencial en Chile

Evelyn Matthei se postula como candidata presidencial en Chile

SLP

AP

Evelyn Matthei, con amplia experiencia política, busca la presidencia de Chile en un escenario de polarización