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Karate potosino brilla en ON-2026

Obtuvo buenos dividendos en las competencias celebradas en Puebla

Por Romario Ventura

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Karate potosino brilla en ON-2026

La delegación de karate de San Luis Potosí tuvo una sobresaliente primera jornada dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce durante las competencias celebradas en Puebla.

Las actuaciones más destacadas fueron protagonizadas por Arianna Santoyo y Miranda Cervantes, quienes lograron proclamarse campeonas nacionales en sus respectivas categorías.

Arianna Santoyo consiguió la medalla de oro en Kumite Cadete Femenil dentro de la división de menos de 47 kilogramos, mostrando un gran nivel competitivo durante toda la jornada.

Por su parte, Miranda Cervantes se adjudicó el campeonato nacional en la categoría Kumite Cadete Femenil -54 kilogramos, aportando otra medalla dorada para la delegación potosina.

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Además de los logros individuales, San Luis Potosí también destacó en las pruebas por equipos al obtener la medalla de plata en Kumite Equipo Femenil Cadete.

Asimismo, conquistó la medalla de bronce en Kata Equipo Femenil Cadete. Los equipos estuvieron integrados por Miranda Cervantes, Arianna Santoyo, Mayra Torres y Julieta Reyna.

Con estos resultados, el karate potosino reafirma el gran nivel competitivo que mantiene a nivel nacional y continúa sumando preseas para San Luis.

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