Karate potosino brilla en ON-2026
Obtuvo buenos dividendos en las competencias celebradas en Puebla
La delegación de karate de San Luis Potosí tuvo una sobresaliente primera jornada dentro de la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar dos medallas de oro, una de plata y una de bronce durante las competencias celebradas en Puebla.
Las actuaciones más destacadas fueron protagonizadas por Arianna Santoyo y Miranda Cervantes, quienes lograron proclamarse campeonas nacionales en sus respectivas categorías.
Arianna Santoyo consiguió la medalla de oro en Kumite Cadete Femenil dentro de la división de menos de 47 kilogramos, mostrando un gran nivel competitivo durante toda la jornada.
Por su parte, Miranda Cervantes se adjudicó el campeonato nacional en la categoría Kumite Cadete Femenil -54 kilogramos, aportando otra medalla dorada para la delegación potosina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además de los logros individuales, San Luis Potosí también destacó en las pruebas por equipos al obtener la medalla de plata en Kumite Equipo Femenil Cadete.
Asimismo, conquistó la medalla de bronce en Kata Equipo Femenil Cadete. Los equipos estuvieron integrados por Miranda Cervantes, Arianna Santoyo, Mayra Torres y Julieta Reyna.
Con estos resultados, el karate potosino reafirma el gran nivel competitivo que mantiene a nivel nacional y continúa sumando preseas para San Luis.
no te pierdas estas noticias
Pumas avanza a la final Clausura 2026 tras gol de Jordan Carrillo
El Universal
El gol de Carrillo y la estrategia de Juárez fueron clave para que Pumas accediera a la definición.
Lionel Messi lidera victoria 2-0 de Inter Miami en Nu Stadium
AP
Inter Miami rompió racha sin triunfos en su nuevo estadio con un marcador de 2-0.
América Femenil borda su tercera estrella
El Universal
Las Águilas remontaron a Rayadas y volvieron a coronarse campeonas de la Liga MX Femenil.