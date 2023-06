Karla Navas, oro en el all-around en los JCC soñaba con ser como Alexa Moreno; hoy la superó

SAN SALVADOR (AP) — No hace mucho tiempo, cuando era niña, Karla Navas practicaba la gimnasia con el sueño de ser como Alexa Moreno.

El lunes, Navas pudo compartir el podio con la mexicana. Y para mirarla, la jovencita panameña de 19 años debió voltear hacia el peldaño inferior.

Navas conquistó la primera medalla de oro para Panamá en la historia de la gimnasia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al llevarse el all-around en una noche de sorpresas, en que el bronce fue para su compatriota Hillary Herón, de 18 años.

"Todavía no me lo puedo creer. Eso es algo increíble. De hecho, en realidad es como si estuviera en un sueño que no me quiero levantar nunca. Y en realidad, yo lo he logrado junto a mi compañera Hillary, que hemos trabajado demasiado", dijo Navas.

Moreno, la veterana de 28 años cuyo palmarés incluye preseas en campeonatos mundiales y quien había encabezado la víspera al equipo que consiguió un oro, debió conformarse esta vez con la plata, acompañada por las jovencitas canaleras, tan alegres como incrédulas.

"Enfrentarla a ella era una presión alta porque ya que estábamos compitiendo con una finalista de acá de los Centroamericanos, creo que la hemos visto en la televisión desde que estábamos chiquitas, y verla en persona fue como un pequeño: ´¡Guau!, estoy al lado de una medallista mundial´", expresó la nueva campeona regional.

Las dos panameñas lloraron en el podio, mientras abrazaban sus muñequitos de felpa con la imagen de Maqui, una de las mascotas de los Juegos. Navas cambió de perfil en varias ocasiones, no sabía si mirar hacia las banderas que estaban detrás de ella o hacia la pantalla durante la interpretación del himno nacional.

Era claro que no esperaban ganar.

"Ni nosotras teníamos estos pronósticos", confesó Herón.

Panamá había ganado únicamente dos bronces en gimnasia durante los Juegos Centroamericanos antes de la aventura en San Salvador. El domingo, había obtenido una plata en la prueba por equipos.

Y ahora, sueña con logros mayores.

"Después de esta gran competencia tenemos el Mundial, que ahora vamos con expectativas muy altas y después de eso tenemos Juegos Panamericanos en Chile, esperamos ganar también allá", confió Navas.