Katia Itzel debutará en Mundial
La silbante es designada para el duelo de Países Bajos ante Túnez mañana
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CIUDAD DE MÉXICO.- La espera terminó para Katia Itzel García. Luego de las primeras dos jornadas, finalmente debutará como árbitra central en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
La mexicana impartirá justicia en el partido entre Túnez y Países Bajos, que se disputará pasado mañana en Kansas City.
Se trata de un hecho histórico, ya que será la primera árbitra mexicana en dirigir un partido de Copa del Mundo varonil.
Además, se convertirá en la tercera mujer en toda la historia de los Mundiales en arbitrar un encuentro, luego de la francesa Stephanie Frappart (Qatar 2022) y —por supuesto— la estadounidense Tori Penso, quien ya suma un par de designaciones en Norteamérica 2026.
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El duelo entre tunecinos y neerlandeses será fundamental para la definición del primer lugar en el Grupo F, por lo que Katia Itzel tendrá un partido bastante atractivo en el papel.
La selección africana ya está eliminada, pero la europea necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la tabla.
La silbante tricolor estará acompañada por su compatriota Sandra Ramírez, como la asistente número uno, y el español José Enrique Naranjo, como número dos en el partido.
El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras que el asistente de reserva, será el también guaraní Milcíades Saldívar.
Katia Itzel será la segunda jueza central que tenga participación en Norteamérica 2026, luego de que Penso dirigiera el juego entre República Checa y Sudáfrica.
Ayer, también fue designada para el duelo entre Ecuador y Alemania, a efectuarse pasado mañana.
Como cuarta árbitra, García ya había trabajado en tres partidos de esta Copa del Mundo.
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