Kevin Castaño comprometido con Cruz Azul: "Es un club grande"

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). – Kevin Castaño todavía no porta los colores de Cruz Azul, pero no oculta su emoción por formar parte de este equipo.

"Me contaron que es uno de los clubes más grandes de México. Para mí es el más grande y vengo a conseguir cosas importantes", comentó el colombiano.

El mediocampista de 22 años compartió que una de las razones para fichar con Cruz Azul es porque el club lo puede ayudar a migrar al futbol del viejo continente.

"(Aquí) quiero crecer mucho para luego ir a Europa", comentó Castaño.

De hecho, considera que "la Liga MX es muy competitiva, donde los jugadores salen a Europa casi todos. Así que estoy feliz de estar acá".

Castaño realizará las pruebas médicas este jueves, mismas que determinarán su contratación oficial con Cruz Azul y determinarán si está apto para ponerse a las órdenes del técnico Ricardo Ferretti.

Tomando en cuenta que el debut de la Máquina en el Apertura 2023 será el 1 de julio ante Atlas, el futbolista remarcó que se siente listo para incorporarse con sus nuevos compañeros.

"Estoy preparado al 100 por ciento tanto físicamente como psicológicamente, estoy contento de estar acá y aportar mi granito de arena", indicó el mediocampista.