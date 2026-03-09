Keylor Navas deja abierta continuidad

México.- Parece que Keylor Navas vive sus últimos meses como futbolista de los Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues su contrato expira a finales de temporada y aún no se ha llegado a un acuerdo para su permanencia.

Desde su llegada al equipo, el ex del Real Madrid se colocó como un referente del club universitario y también como uno de los favoritos de la afición por sus grandes actuaciones bajo los tres postes.

El tema de estos últimos meses es precisamente la renovación de Navas con el equipo universitario, algo que preocupa a los seguidores auriazules que quieren conservar al experimentado portero en su equipo para no volver a sufrir en el tema de la portería.

QUÉ DIJO KEYLOR

NAVAS SOBRE SU PERMANENCIA EN PUMAS?

En una plática con "ESPN", el legendario arquero de Costa Rica tocó el tema de su futuro como arquero de la UNAM, en donde destacó su tranquilidad de estar con el club y su comodidad en el mismo.

"Como dije antes, estoy muy tranquilo y feliz. Cuando uno hace las cosas con ganas y excelencia, eso brinda confianza. El futuro solo Dios lo sabe; si bien uno tiene la intención de continuar, nunca se sabe", explicó el apodado "Cóndor".

Con 39 años el retiro parece estar ahí, aunque de momento todo indica que busca seguir con su carrera, pero no da detalles de dónde lo hará.

"Solo Dios sabe dónde estaremos el próximo torneo. Yo quiero seguir jugando al futbol; es mi pasión y lo que me gusta. Ya veremos qué es lo mejor para nosotros", puntualizó.