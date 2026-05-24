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Knicks están a un triunfo de las Finales

Por EFE

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Knicks están a un triunfo de las Finales
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      Chicago.- Tras ganar los dos primeros partidos en el Madison Square Garden, los New York Knicks asaltaron el campo de los Cleveland Cavaliers (121-108) y tomaron ventaja de 3-0 en las finales del Este, lo que les deja a una sola victoria de sus primeras Finales NBA desde 1999.

      Tienen todo a favor los Knicks, que llevan diez victorias al hilo en esta postemporada y una diferencia de puntos a favor de 234. Acabaron su partido en la Rocket Arena de Cleveland entre cánticos de ´MVP´ para Jalen Brunson, protagonista en una nueva exhibición grupal con 30 puntos (11 de 15 en tiros de campo).

      De los doce equipos que consiguieron ganar nueve partidos consecutivos o más de ´playoffs´, nueve acabaron conquistando el anillo.

      Los Cavs no supieron aguantar el ritmo de los Knicks después de la traumática derrota sufrida en el Madison Square Garden en el primer partido, cuando desperdiciaron 22 puntos de ventaja en el cuarto período.

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      Ese golpe psicológico les pasó factura. Fueron superados con autoridad en el segundo encuentro y nunca estuvieron arriba en el marcador este sábado en casa.

      Brunson contó con el apoyo de Mikal Bridges (22 puntos), OG Anunoby (21), del dominicano Karl Anthony Towns (13 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias), Josh Hart (12 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 robos) y Landry Shamet (14 puntos saliendo del banquillo).

      Los Cavs están al borde de la eliminación. No les bastó tirar con un 50 % de acierto, impulsados por 24 puntos de Evan Mobley, 23 de Donovan Mitchell y 19 de James Harden.

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