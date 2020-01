Kobe Bryant y los cómics que le gustaba leer

Kobe Bryant, exjugador de los Lakers de Los Ángeles fallecido este domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna y siete personas más, también era un lector asiduo de cómics.

Según el sitio Smash, Kobe, cuando se disponía viajar a China, para los Juegos Olímpicos del 2008, donde ganó la medalla de oro junto a otras figuras de la NBA, cargó con varios cómics para tener en qué entretenerse en un viaje en poco más de 14 horas.

La figura de los Lakers le dijo al empleado de la tienda Lee´s Comics, que le recomendara algunas historias oscuras y este le dio lo siguiente.

"Preacher" (Predicador), una historia de un reverendo y su novia asesina.... Se llevó dos volúmenes.

También tomó el último de "100 Bullets" (100 balas), mezcla de novela negra con thriller conspiratorio. La historia plantea qué pasaría si una persona cuya vida ha sido arruinada recibe 100 balas irrastreables para asesinar a quien quisiera.

Pero también le gustaba los clásicos, como los de Batman, y compró "The Dark Knight Strikes Again" (El Caballero oscuro vuelve otra vez), que trata de cuando Batman se retira y los líderes mundiales manejan a la sociedad y provocan las guerras, poniendo a Superman en su contra.

También se llevó "Batman vs Two Face" y "Batman: The Joker´s Last Laugh (La última broma), en donde se basó la actual película The Joker.