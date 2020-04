Kyrgios insulta a medio francés

Cdmx.- El tenista australiano Nick Kyrgios no aguantó su rabia y su frustración por no ser elegido entre las 20 personalidades más influyentes del tenis mundial realizada por el prestigiado medio francés L´Equipe.

El actual número 40 del ranking del ATP contestó un Twitter de Noah Rubin, número 225 del mundo y que fue incluido en tan importante lista, el cual decía:

"Quiero agradecer el honor de ser mencionado en la misma página que las otras 19 personas ´más influyentes en el tenis´. No es para presumir, pero muestra el esfuerzo que mi equipo y yo le damos al tenis. No me siento digno, pero prometo seguir trabajando hasta que lo haga", fue el texto publicado por el tenista.

El australiano reaccionó con furia, y le contestó: "¿Por qué no deberías sentirte digno independientemente de entrar en esta lista o no? Eres un gran jugador". Deja de leer esta mierda", refiriéndose a L´Equipe.