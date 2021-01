La ausencia de Gignac, afectó a Tigres: Ricardo Ferretti

Más allá de que Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, indicó que su equipo jugó mejor que Santos, a pesar de la derrota, aceptó que la ausencia, por lesión, del francés André-Pierre Gignac, afecto sensiblemente.

"Creo que teníamos el juego controlado, estábamos más cerca del gol nosotros, antes que ellos nos marcaran, tuvimos el penalti, muchas aproximaciones, pero el futbol es así, aparte de tener el balón, posesión, funcionamiento, hay que meterla. Ellos aprovecharon bien, y no se hace un mal partido, pero nos hizo falta el gol".

Peor no estuvo Gignac: "La ausencia de todo buen jugador afecta a todo buen equipo. Siempre va a afectar, y André es el jugador ofensivamente clave para nosotros, no pudo estar presente. No sé si va a estar para el próximo juego, el departamento médico ya lo comenzó a tratar, ya le sacaron su resonancia, veremos su evolución".

Carlos González esta vez no estuvo fino, falló hasta un penalti, pero nadie lo culpa de la derrota: "Carlos es una persona madura, con experiencia, no creo que tenga que levantarle el ánimo por fallar un penalti; André lo ha fallado, Pelé lo ha fallado. Él llegó para reforzar el ataque, ha cumplido y dará el resultado que esperamos".

A Gignac se le esperará el tiempo que sea necesario: "Lo que me preocupa es que André se reponga bien, que cure su lesión y se rehabilite, que vuelva a jugar al nivel que está acostumbrado. André se ha sacrificado para jugar en otros juegos, y si no se presenta en el próximo partido, no pasa nada, no lo vamos a arriesgar".