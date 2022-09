La convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Paraguay

A-AA+

Gerardo "Tata" Martino llamó a 21 jugadores, todos de la Liga MX, para el juego contra Paraguay a celebrarse el 31 de agosto en Atlanta, Georgia.

Son 21 jugadores que probablemente tendrán su última oportunidad para mostrarse y poder subirse a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Destaca la aparición de algunos futbolistas que no habían sido llamados con frecuencia, como el portero Luis Malagón de Necaxa, Luis Reyes del bicampeón Atlas e Israel Reyes del Puebla, así como la aparición de Emilio Lara del América, en la parte baja.

En la media cancha no hay muchas sorpresas, se sigue la tendencia de los últimos juegos.

Adelante, la responsabilidad estará cargada a Henry Martín, el delantero de moda de las últimas semanas.

Debido a que el juego no está dentro de Fecha FIFA, Gerardo Martino no pudo llamar a los jugadores que militan en Europa o Estados Unidos.

El equipo mexicano se concentrará el domingo 28 para viajar por la tarde a Atlanta, donde el miércoles se jugará en el Mercedes Benz Stadium.

Porteros

Carlos Acevedo de Santos Laguna

Luis Ángel Malagón de Necaxa.

Defensas

Kevin Álvarez de Pachuca.

Jesús Alberto Angulo de Tigres.

Jesús Gallardo de Monterrey.

Emilio Lara de América.

Cesar Montes de Monterrey.

Luis Reyes de Atlas.

Israel Reyes de Puebla.

Volantes

Carlos Antuna de Cruz Azul

Roberto Alvarado del Guadalajara.

Fernando Beltrán de Guadalajara.

Luis Chávez de Pachuca.

Sebastián Córdova de Tigres.

Rodolfo Pizarro de Monterrey.

Carlos Rodríguez de Cruz Azul.

Luis Romo de Monterrey.

Erick Sánchez de Pachuca.

Delanteros

Eduardo Aguirre de Santos Laguna.

Henry Martín de América

Alexis Vega del Guadalajara.