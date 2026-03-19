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La FIFA crea una norma que exige entrenadoras en torneos femeninos

Solo 10 de 32 equipos en Mundial Femenino 2023 tuvieron entrenadora principal mujer.

Por AP

Marzo 19, 2026 08:01 p.m.
A
La FIFA crea una norma que exige entrenadoras en torneos femeninos

ZURICH (AP) — Las entrenadoras de fútbol tendrán más oportunidades de trabajar en la Copa Mundial Femenina y otros torneos después de que la FIFA aprobara una nueva norma el jueves.

FIFA establece norma para entrenadoras en fútbol femenino

La FIFA indicó que exigirá en sus torneos femeninos que "al menos una mujer sea entrenadora principal o entrenadora asistente" de cada equipo.

Solo 10 de los 32 equipos en la Copa Mundial Femenina de 2023 tuvieron a una mujer como entrenadora principal, incluida Sarina Wiegman, de Inglaterra, finalista derrotada.

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Impacto de la política en Europa y declaraciones oficiales

Jill Ellis, directora de fútbol de la FIFA, manifestó en un comunicado: "Debemos hacer más para acelerar el cambio creando vías más claras, ampliando las oportunidades y aumentando la visibilidad de las mujeres en nuestros banquillos".

La política de la FIFA buscará extender a nivel global lo que el organismo europeo de fútbol, la UEFA, ha hecho en lugares donde el fútbol femenino está más desarrollado.

Aunque solo siete de los 16 equipos en el Campeonato Europeo Femenino tuvieron a una mujer como entrenadora principal, todos los que nombraron a un hombre como entrenador principal tuvieron que contar con una mujer como entrenadora asistente.

Wiegman condujo a Inglaterra a revalidar su título europeo, que fue el tercero consecutivo para ella y el octavo seguido para entrenadoras principales en la competición, una racha que se remonta a 1997.

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