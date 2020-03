La fractura que retiró a Ignacio Trelles de las canchas

Hasta don Nacho Trelles tuvo un comienzo. "Nací en Guadalajara, pero soy defeño, pues desde que tenía diez nos venimos para acá. Mi papá se hizo una casa por el rumbo de Chapultepec, y ahí me quedé a vivir", contó en una entrevista a EL UNIVERSAL Deportes hace varios años.

Tuvo de vecino al bosque de Chapultepec y desde que llegó vio a niños jugando futbol en el parque, en las calles y no tardó en seguirlos. "Todos los jóvenes de esta zona nos íbamos a perder el tiempo, para jugar al futbol". El paso al futbol organizado, le llegó por suerte: "En el barrio había un chico que se llamaba Daniel Pérez Arcaraz (tiempo después, famoso locutor de televisión), consiguió una prueba en el Necaxa y todos fuimos a acompañarlo.

"Fui a verlo y me puse detrás de una portería a ir por balones; al final, Gaspar Rubio, entrenador de las fuerzas básicas, me dijo 'chaval, ¿quieres jugar con nosotros?´, dije que sí y todos los martes y jueves empecé a ir a entrenar". Su carrera como futbolista fue en: Necaxa, América, Monterrey, Chicago de Estados Unidos, y Atlante. A los Rayados llegó a préstamo, cuando el equipo regio sufrió el accidente en donde explotó el autobús y murieron varios de sus futbolistas. En el campo, como jugador, no le fue muy bien: "Con Atlante tuve muy mala suerte; en el primer partido me fracturaron la tibia y el peroné de la pierna derecha y me retiré del futbol".

Pero no abandonó la profesión: "Cuando supe que no iba a jugar, coincidentemente la Federación Mexicana de Futbol, autorizó un primer curso para entrenadores. Terminé con buenas calificaciones, me dieron certificado".

Zacatepec fue su primer equipo. "Era 1944. Cuando se fundó la Segunda División de ascenso la ganamos y subí", pero ya en primera, Horacio Casarín, ídolo como jugador en Necaxa y Atlante, entró al relevo.

"Me fui al Marte, lo hicimos campeón y me regresé Zacatepec, y en la segunda etapa gané dos títulos". Junto con el mítico directivo Guillermo Cañedo se fue al América, y sólo logró un subcampeonato, pero ya era un técnico reconocido.

Fue contratado por el Toluca y fue campeón dos veces, después llegó a Cruz Azul y también ganó dos títulos. Con los equipos que no logró un campeonato fueron Puebla, Atlante y la Universidad de Guadalajara.

"En Puebla acabé. Ya no quería estar lejos de la familia y al mismo tiempo no tenía deseos de ir algún equipo. Ahí, dejé de ser entrenador".