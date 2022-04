La Franja buscará recobrar el liderato frente a los Pumas

México.- Los Camoteros del Puebla reciben a los Pumas de la Universidad Nacional en el estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 13 del Torneo Grita por la Paz Clausura 2022.

Los "Larcaboys" sumaron su segunda derrota, tras caer por un tanto el pasado domingo frente al Toluca y cada vez se alejan más del liderato que mantuvieron durante la primera parte del torneo.

Con este resultado, el Puebla se coloca en la tercera posición de la Tabla General con 22 unidades, resultado de seis victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Tras finalizar el partido en el Nemesio Diez, el estratega angelino, Nicolás Larcamón aseguró que no le preocupa la mala racha que está enfrentando el equipo, que no gana desde la jornada 9. "Estos últimos resultados y mal acostumbramiento que generó puntuar de la manera que se venía puntuando parece que lo qué pasó en las últimas fechas es alarmante, pero no, no lo siento así. Sería una complicación si en estos tres últimos partidos el equipo se hubiera visto superado o no hubiera tenido recursos para lastimar a los rivales o protagonismo en el desarrollo de los partidos y ninguno fue así".

Por su parte, los Pumas de la UNAM vienen de sumar tres puntos tras derrotar a los Bravos de Juárez por un tanto y con este resultado se colocan momentáneamente en la novena posición de la Tabla al contabilizar 15 puntos, resultado de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.

Además, los Azul y Oro se impusieron este martes al Cruz Azul en el partido de ida de la semifinal de la Concachampions. Los dirigidos por Andrés Lillini intentan superar la mala racha que enfrentaban los universitarios, que no ganaban desde la jornada 5.

El encuentro es crucial para ambas escuadras de cara a la recta final del torneo, por lo que intentarán concentrarse para sacar el resultado, así lo confirmó el entrenador poblano, Nicolás Larcamón. "El juego con Pumas para nosotros... son tres puntos muy valiosos, más con los puntos que dejamos pasar estas fechas para seguir posicionándonos en puestos de privilegio y alcanzar esas finales con mayor beneficio que representa en la tabla de la fase regular, es un momento clave y lo tomamos como tal".

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 6 del Torneo de Apertura 2021, cuando los Pumas se impusieron en casa 2-0. El encuentro de la jornada 13 se llevará a cabo este viernes en punto de las 19:00 horas centro y se transmitirá a través de TV Azteca.